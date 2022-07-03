اصابة 4 اشخاص بانفجار اسطوانة غاز داخل كافتيريا في السليمانية

2022/07/03 | 11:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الأحد، باصابة 4

اشخاص بانفجار اسطوانة غاز داخل

كافتيريا في السليمانية.

وقال المصدر ان “اسطوانة غاز انفجرت،

صباح اليوم، داخل كافتيريا كاستانه في

محافظة السليمانية”.

واضاف المصد

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