غارات جوية تركية جديدة تطال محافظة دهوك

2022/07/03 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شنت مقاتلات تركية، غارات جوية جديدة على قرية سورا سكيري بقضاء العمادية بمحافظة دهوك لملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني.

وذكر شهود عيان، لـ (بغداد اليوم)، إن "الطائرات التركية قصفت منطقة سورا سكيري بالقرب من قرية سكير بقضاء العمادية مساء أمس"، فيما أكدوا أن "المنطقة تتعرض للقصف منذ اكثر من 3 اسابيع، دون معرفة الاضرار".

يشار الى أن القوات التركية تستمر بقصف مناطق في اقليم كردستان، حيث قصفت طائرات الجيش التركي سلسلة جبال متين بمحافظة دهوك في اقليم كوردستان، الخميس الماضي.

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