بعد ان أثارتها (بغداد اليوم).. الطلبة العراقيون في ايران يعلنون إنجاز إقاماتهم الدراسية المتأخرة

2022/07/03 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

ابلغ عدد من طلبة الدراسات العليا العراقيين في الجامعات الايرانية، اليوم الاحد، وكالة (بغداد اليوم)، عن قيام دائرة الاقامة الايرانية بانجاز اقاماتهم الدراسية المتأخرة لاكثر من ثلاثة اشهر.

واتصل عدد من طلبة الدراسات العليا في ايران، بـ (بغداد اليوم)، اليوم الاحد، واعربوا عن شكرهم وتقديرهم للوكالة لجهودها الإعلامية ومساهمتها في انجاز هذا الامر.

وقال عدد من الطلبة المتصلين لـ (بغداد اليوم)، ان "جهود الوكالة الإعلامية، هي التي افضت الى انجاز اقاماتنا المتأخرة".

وأضافوا، ان "وزارة العلوم الإيرانية قامت بتسليم الجوازات للعراقيين وعليها الاقامات، وهذا تم بفضل ما بذلته (بغداد اليوم)، من جهود إعلامية واتصالات بوزارة الخارجية العراقية، التي بدورها استجابت سريعا، وقامت بالاتصال بالجانب الإيراني وإنجاز الاقامات".

وكانت (بغداد اليوم)، نشرت تقريرا، كشفت من خلاله عن تقاعس دائرة الاقامات الإيرانية، عن منح الاقامات الدراسية للطلبة العراقيين، حيث وصف الطلبة انفسهم بانهم سجناء بسبب تسليمهم جوازاتهم لوزارة العلوم الإيرانية منذ اشهر، ولم تسلمهم هذه الجوازات.

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