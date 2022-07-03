الحكومة تكشف عن سلف “هائلة” غير مطفأة للوزارات

2022/07/03 | 11:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، الاحد، عن وجود سلف هائلة غير مطفأة للوزارات بمبلغ 150 تريليون دينار تحول دون إنجاز الحسابات الختامية.وقال صالح في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المعوقات التي تحول دون إجراء الحسابات الختامية تتمثل بعدم وجود موازنات، واقتراض الوزارات لسلف بمبالغ هائلة لم يتم إطفاؤها حتى […]

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