العراق يتصدر قائمة الدول العربية الأكثر إصابات بكورونا

2022/07/03 | 12:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أظهر إحصاء لـ”رويترز”، أن أكثر من 545.24 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و748743.وتم تسجيل إصابات […]

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