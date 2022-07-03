النفط تمنح مكافئة مالية لمنتسبيها

2022/07/03 | 12:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرف المنحة جاء بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك .

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