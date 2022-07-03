مدرب سلّة الشرطة يعقد الآمال على الموسم المقبل

2022/07/03 | 12:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمارأكد مدرب فريق السلَّة بنادي الشرطة علي فرحان، أن فريقه اكمل تعاقداته استعداداً للموسم المقبل مبيناً، أن الفريق يمرُّ بمرحلة تصحيح بعد الفترة التي ابتعد فيها عن تحقيق اللقب منذ أكثر من موسم .وقال فرحان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن " إدارة النادي قررت تجديد عقد الجهاز الفني والتعاقد مع لاعبين بامكانهم مساعدة الفريق في تحقيق لقب الدوري مع الحفاظ على اللاعبين الأساسيين الذين مثلوا الفريق خلال المواسم السابقة مع اضافة لاعبين لبعض المراكز التي يحتاجها الفريق ".واضاف فرحان، أن " اللاعبين الجدد سيشكّلون إضافةً جيدةً للفريق والبعض منهم سبق أن مثل فريق الشرطة سابقاً".

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