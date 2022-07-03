مقتل 3 على الأقل في انفجارات في بيلغورود الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا

2022/07/03 | 12:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتيسلاف غلادكوف إن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وتعرضت عشرات المباني السكنية لأضرار في بيلغورود اليوم الأحد.

وكانت أنباء قد أفادت في وقت سابق اليوم بسماع عدة انفجارات في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وقال غلادكوف إن 11 بناية سكنية و39 منزلاً خاصا لحقت بهم أضرار منها خمسة دمرت بالكامل.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير.



ولم يصدر رد فعل بعد من أوكرانيا على هذه الأنباء.

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