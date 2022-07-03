إطلاق سراح (677) نزيلاً في العراق خلال شهر حزيران

2022/07/03 | 12:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل اليوم الاحد، عن إطلاق سراح (677) نزيلاً خلال شهر حزيران الماضي لعام 2022.وقال بيان صادر عن الوزارة، إن “دائرة الإصلاح العراقية اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء إمام المحاكم.وأضاف البيان، إن “ملاكات الدائرة كل من التسفير ونقل النزلاء واللجان القانونية والآليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء، حرصاَ منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل.

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