هل من وداع يليق..! - رانيا لصوي

2022/07/03 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رانيا_لصوي للشتات ميزه وحيدة واحدة، كنا نسكن مخيم اليرموك، وفي مكتب الجبهة فيه نُسجت العلاقات والصداقات.



سنين طويلة من الاغتراب عن أهل الأم والأب لم أعرف خاله ولا عمه، ولم اعرف أن في عالم موازي علاقات مختلفة عن تلك التي تسمى الرفاقية.



لم اعرف بنات خالاتي ولكني عرفت الأخوّة التي تُبنى بعد موعد اجتماع حزبي نتجمع فيه نحن الاطفال في بيت احداهن، بينما أمي ورفيقاتها ملتزمات في اجتماعهن الحزبي.



يكون معنا مثلا أحد ا ......





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