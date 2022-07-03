فيروس جديد ينتشر مؤخرًا؟ وزارة الصحة السعودية توضح

2022/07/03 | 12:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّقت وزارة الصحة السعودية على تناقل خبر عن انتشار فيروس جديد مؤخرًا.وأكدت وزارة الصحة السعودية الجمعة عبر حسابها الرسمي على تويتر" أن الأمر غير صحيح، موضحة أنه تتواجد مجموعة كبيرة من الفيروسات التنفسية المسببة لنزلة البرد.

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