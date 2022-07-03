2022/07/03 | 12:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، مع رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة...

ظهرت المقالة الحكيم والنجيفي يبحثان تطورات المشهد السياسي ومسار تشكيل الحكومة أولاً على المسلة.

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