2022/07/03 | 12:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأحد، عدم التوصل لاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن مرشح رئيس الجمهورية، بينما توقع إعادة سيناريو 2018.وقال رئيس كتلة الاتحاد الكردستاني في مجلس النواب هريم كمال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الوطني: قد تعاد تجربة 2018 من جديد لحسم مرشح رئيس الجمهورية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني: قد تعاد تجربة 2018 من جديد لحسم مرشح رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني: قد تعاد تجربة 2018 من جديد لحسم مرشح رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).