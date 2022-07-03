2022/07/03 | 12:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد الشارع الكويتي خلال الساعات

الماضية مأساة تفطر القلوب، بعدما ألقى

شاب بإخوانه الأربعة الصغار في الشارع!

فقد ألقى الشقيق الأكبر الذي يبلغ تسعة

عشر عاماً، 4 من إخوانه الأطفال في

الشارع، أحدهم معاق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاب يرمي إخوانه الأربعة في الشارع.. صدمة في الكويت) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاب يرمي إخوانه الأربعة في الشارع.. صدمة في الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).