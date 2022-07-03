محافظ ديالى يناشد القضاء عبر (بغداد اليوم) بشأن قضية المغدور علاء الزهيري

2022/07/03 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

ناشد محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الاحد، مجلس القضاء الاعلى من اجل نقل ملف قضية المغدور الدكتور علاء الزهيري الى بغداد او ديالى.

وقال التميمي لـ( بغداد اليوم) إننا "نناشد رئيس مجلس القضاء الاعلى في نقل قضية المغدور علاء الزهيري من بابل الى بغداد او ديالى بناءا على طلب ذويه الذي تقدموا لنا من اجل المناشدة خاصة وانهم تعرضوا الى معرقلات اثناء تسليم جثمان المغفور له ويخشون ان تكون هناك ضغوطات".

واضاف ان "القضاء العراقي نزيه في كل المحافظات لكن نقلها يخفف من هول الفاجعة على اسرة قدمت الكثير من الشهداء من اجل الوطن ومعروفة بالخلق والتواضع على مستوى ديالى".

واكد التميمي ان "مناشدته لرئيس مجلس القضاء الاعلى تاتي استجابة لطلب ذوي الشهيد في توضيح الصورة امام الراي العام".

وكان التدريسي في كلية طب الاسنان علاء الزهيري عثر على جثته اول امس بعد خطفه وقتله من قبل ثلة اجرامية قبل اكتشافها واعتقال المنفذ علما ان الزهيري من اهالي ديالى.

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