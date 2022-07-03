مصرع 19 شخصاً في حادث حافلة في باكستان

2022/07/03 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

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لقي 19 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 14 آخرون بجروح في سقوط حافلة في واد قرب بلدة صغيرة في غرب باكستان، على ما أعلن مسؤول الأحد.

وانزلقت الحافلة عن طريق قرب دانيسار بولاية خيبر بختنخوا اثناء توجهها إلى كويتا قادمة من روالبيندي، وفق ما أكد المسؤول المحلي إعجاز جعفر لوكالة فرانس برس.

ولباكستان سجل سيء على صعيد السلامة المرورية وخاصة جراء وضع الطرق والمركبات المتردي وقيادة السائقين المتهورة .

الشهر الماضي لقي 22 شخصا على الأقل حتفهم في سقوط حافلة صغيرة في واد في بلوشستان.

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