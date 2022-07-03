السيطرة على حريق نشب بشركة لصناعة الاسمدة في البصرة

2022/07/03 | 13:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنـت وزارة الصناعة والمعادن عن السيطرة على الحريق الذي أندلعَ في الخط الأول المُتوقف عن العمل لبرج التبريد التابع إلى الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبيـة.

وبيـنَ المكتب الإعلامي للوزارة في بيان رسمي أنَّ “الحريق نشبَ في المواد التالفة للخط الأول المُتوقف في برج التبريد”.

وأكد أنَّ “كوادر الإطفاء في الشركة تمكنت وبالتعاون مع فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية”.

وبين أنَّ “العمل جاري في الشركة والتسويق مُستمر بصورة انسيابية”.

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