معارك على الجبهة السيبرانية - حازم كويي

2022/07/03 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حازم_كويي طالما كان الفضاء الافتراضي جزءاً من الحرب.



الذي يزيد أيضاً من مخاطر الأضرار الجانبية.جويل شميدت*ترجمة:حازم كوييقبل غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير، كان إمداد البلاد بالإنترنت معطلاً بالفعل.



فشلت شبكة (Ka-Sat) الفضائية،التي تقوم بتزويد مرافق الجيش والشرطة في البلاد، مما أدى من بين أمور أخرى إلى مشاكل إتصال كبيرة داخل الجيش الأوكراني.



دون أن تطلق رصاصة واحدة مسبقاً.



وقع اله ......





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