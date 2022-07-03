هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد؟

2022/07/03 | 13:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هز كريستيانو رونالدو عالم كرة القدم بقراره الرحيل عن نادي مانشستر يونايتد هذا الصيف، حيث لا يريد الدون البرتغالي إهدار أحد مواسمه الأخيرة دون أن يلعب في دوري الأبطال.وتم تأكيد هذه الأنباء من قبل صحفيين مرموقين ومصادر متعادة يوم أمس، وحسب التقارير فقد كانت الوجهات المقترحة هي تشيلسي وبايرن ميونخ فقط.إلا أن صحيفة […]

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