العراق.. عاصفة ترابية تغلق مطار بغداد الدولي

2022/07/03 | 13:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف مطار بغداد الدولي، الأربعاء، حركة الملاحة فيه، وذلك جراء عاصفة ترابية تضرب أجزاء واسعة من العراق.

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