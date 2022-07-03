2022/07/03 | 13:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنـت وزارة الصناعة والمعادن، الاحد، عن السيطرة على الحريق الذي أندلعَ في الخط الأول المُتوقف عن العمل لبرج التبريد التابع إلى الشركة الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبيـة .وذكر بيان للوزارة اطلعت عليه /المعلومة/، أن “الحريق نشبَ في المواد التالفة للخط الأول المُتوقف في برج التبريد”.وأضاف البيان، أن “كوادر الإطفاء في الشركة تمكنت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيطـرة علـى حريـق الشركـة العامـة لصناعـة الأسمـدة الجنوبيـة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيطـرة علـى حريـق الشركـة العامـة لصناعـة الأسمـدة الجنوبيـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).