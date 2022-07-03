محافظة عراقية تسجل ارتفاعا باصابات كورونا بنسبة 80%

2022/07/03 | 13:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الاحد، عن دخول موجة وبائية جديدة لفيروس كورونا بعد تصاعد الاصابات بنسبة 80%.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ديالى دخلت في خضم موجة وبائية جديدة لفيروس كورونا منذ 3 اسابيع بعد ارتفاع معدل الاصابات اليومية بنسبة 80% قياسا بالاشهر الماضية مؤكدا بان […]

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