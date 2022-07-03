2022/07/03 | 13:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة العليا تعد الموظف غير الملقح ضد كورونا غائباً بدون راتب المركز الخبري الوطني.

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