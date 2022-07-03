10 ملايين ضحية.. مجاعة قتلت ثلث سكان هذه البلاد

2022/07/03 | 13:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مر تاريخها، مرت بلاد الهند بالعديد

من المجاعات التي أسفرت عن سقوط عشرات

ملايين الضحايا.



وإضافة لمجاعة تشاليسا

التي أسفرت ما بين عامي 1783 و1784 عن سقوط

نحو 11 مليون ضحية ومجاعة عامي 1791 و1792

الت

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