بسبب العاصفة الترابية.. مطار بغداد الدولي يعلق رحلاته الجوية

2022/07/03 | 13:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن إيقاف الحركة الجوية فيه لهذا اليوم الأحد ، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 450م ، وسيتم إعلامكم بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار .

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