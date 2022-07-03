2022/07/03 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العاصفة الغبارية تباشر مهامها في القائم بمحافظة الانبار (فيديو)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاصفة الغبارية تباشر مهامها في القائم بمحافظة الانبار (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاصفة الغبارية تباشر مهامها في القائم بمحافظة الانبار (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).