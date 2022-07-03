2022/07/03 | 13:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: siHgwKn4AZY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو بالتيار الصدري: زعيم الحنانة مقتدى الصدر لا يزال داعما بقوة لتحالف "إنقاذ وطن") نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو بالتيار الصدري: زعيم الحنانة مقتدى الصدر لا يزال داعما بقوة لتحالف "إنقاذ وطن") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).