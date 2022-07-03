بالوثيقة.. الصدر يدعو لاقامة صلاة الجمعة بشكل موحد

2022/07/03 | 13:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاحد، لاداء صلاة الجمعة بشكل موحد.

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الصدر يدعو لاقامة صلاة الجمعة بشكل موحد أولاً على ايرث نيوز.

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