روسيا تعلن السيطرة على ليسيتشانسك وكامل منطقة لوغانسك الأوكرانية

2022/07/03 | 13:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأحد أن قوات بلاده انتزعت مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية وباتت تسيطر على كامل منطقة لوغانسك التي شهدت معارك عنيفة في الأسابيع الأخيرة.وقالت الوزارة في بيان تناقلته وكالات الأنباء الروسية “أبلغ سيرغي شويغو القائد الأعلى … Readmore

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