2022/07/03 | 13:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد بحث رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي ،اليوم الأحد، ووفدا من ممثلي العقود ،قرار تثبيت اصحاب العقود.وذكر بيان للمجلس،تلاه/المركز الخبري الوطني/، ان ” رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخدمة الاتحادي يبحث قرار تثبيت اصحاب العقود المركز الخبري الوطني.

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