مطار بغداد يستأنف رحلاته الجوية

2022/07/03 | 13:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاحد، عودة الملاحة الجوية إلى طبيعتها بعد توقفها لساعات بفعل العاصفة الترابية التي غطت سماء العاصمة.وذكرت الإدارة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، انها “تود التوضيح لكافة المسافرين الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها”.وأشارت الى “انسيابية جدول […]

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