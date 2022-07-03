الإمارات تعبر عن تضامنها وتعازيها لإيران في ضحايا الزلزال

2022/07/03 | 13:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّرت دولة الإمارات عن تضامنها مع إيران عقب الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، وذلك في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، الأحد.

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