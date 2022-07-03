2022/07/03 | 13:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد، 3 تموز، 2022، ان اللجنة العليا للصحة والسلامة...

ظهرت المقالة اللجنة العليا للصحة تعد الموظف غير الملقح ضد كورونا غائباً بدون راتب أولاً على المسلة.

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