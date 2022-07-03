وزارة العدل العراقية: إطلاق سراح 677 نزيلاً خلال شهر حزيران الماضي لعام 2022

2022/07/03 | 13:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، اليوم الأحد، إطلاق سراح 677 نزيلاً خلال شهر حزيران الماضي لعام 2022.وذكرت الوزارة في بيان: أن “دائرة الإصلاح العراقية اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء … Readmore

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