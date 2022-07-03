تيليجرام يطرح الخدمة المدفوعة Telegram Premium

2022/07/03 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طرح تطبيق المراسلة الشهير تيليجرام الخدمة الجديدة المدفوعة Telegram Premium، والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى مزايا إضافية مقابل 4.99 دولار شهريًا.

وقد أوضح تطبيق تيليجرام المزايا الجديدة والتي تشتمل تنزيلات بشكل أسرع وأقصى حجم لتحميل الملفات الذي يبلغ 4 جيجا بايت بدلًا من 2 جيجا بايت، بالإضافة إلى ذلك سيحصل المشتركون في الميزة الجديدة على ضعف الحدود المفروضة على المستخدمين، فبدلًا من الانضمام إلى ما يصل إلى 500 قناة ستصبح 1000 قناة بحد أقصى.

علاوة على هذا سينطبق الأمر نفسه على المزايا الأخرى على تطبيق تيليجرام؛ حيث يمكن للمشتركين إنشاء 20 مجلد دردشة مع 200 دردشة لكل منها، وحفظ ما يصل إلى 10 ستيكر، وتثبيت ما يصل إلى 10 محادثات، وإضافة 4 حسابات إلى تليجرام بدلًا من 3، وسيحصل المستخدمون أيضًا على Bio بشكل أطول باستخدام رابط.

وتتضمن بعض الامتيازات الأخرى في الخدمة المدفوعة Telegram Premium الوصول إلى ميزة ستيكر استثنائية، مع المزيد من الرسوم المتحركة التي تملأ الشاشة، وردود أفعال الرموز التعبيرية الحصرية، وصور الملف الشخصي الـ animation، كما يوجد أيضًا تحويل نصي للرسائل الصوتية في حالة عدم وجود سماعات، وأدوات إدارة الدردشة التي تتيح تغيير مجلد الدردشة الافتراضي، وجدير بالذكر أنه سيتم إزالة رسائل الإعلانات في القنوات العامة.

يذكر أن تطبيق تيليجرام أعلن أنه أصبح واحدًا من أفضل التطبيقات التي تم تنزيلها في جميع أنحاء العالم عام 2022؛ حيث إن لديه الآن كثر من 700 مليون مستخدم نشط شهريًا.

والجدير بالذكر أن تيليجرام هو تطبيق للتراسل الفوري، حر ومجاني ومفتوح المصدر جزئيًا ومتعدد المنصات ويُركز على الناحية الأمنية.



وهو يتميز بإمكانية تبادل الرسائل بإمكانية تشفير عالية بما في ذلك الصور والفيديوهات والوثائق؛ حيث يدعم كل الملفات.

وقد بدأ تيليجرام في عام 2013 كتطبيق صغير يركز على المراسلة الآمنة وتطور منذ ذلك الحين إلى منصة تضم أكثر من 500 مليون مستخدم، ويتوافر رسميًا على أندرويد وiOS، بالإضافة لذلك فهناك برمجيات تيليجرام غير رسمية من مطورين مستقلين لأنظمة التشغيل الأخرى مثل: ويندوز، ويندوز فون، ماكنتوش، لينكس، كما تُقدم الخدمة واجهات برمجة تطبيقات للمطورين المستقلين.

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