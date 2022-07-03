2022/07/03 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غيّب الموت البريطاني بيتر بروك، أسطورة المسرح وأحد أبرز مخرجي الخشبة في القرن العشرين، إذ توفي السبت عن 97 عاماً، بحسب ما أفاد مقربون منه وكالة فرانس برس الأحد.

وتميز هذا المسرحي الكبير الذي ولد في بريطانيا وأمضى قسماً كبيراً من مسيرته الفنية في فرنسا حيث أسس مسرح “ليه بوف دو نور” بأنه أحدث تجديداً في فن الإخراج المسرحي محرراً إياه من الديكورات التقليدية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة أسطورة المسرح بيتر بروك عن 97 عاماً) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة أسطورة المسرح بيتر بروك عن 97 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).