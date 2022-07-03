2022/07/03 | 13:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شكت خلية أزمة محافظة ذي قار، اليوم الاحد، ضعف الإمكانات رغم تخصيص أكثر من مليار دينار لمواجهة مرض الحمى النزفية.وقال رئيس خلية الازمة في ذي قار عباس جابر، في حديث لوكالة ايرث نيوز، “مبدئياً هناك ثلاث أمراض انتشرت في الآونة الاخيرة و ظهرت إصابتها على عموم العراق ‏اما على مستوى ذي قار […]

ظهرت المقالة لمواجهة الحمى النزفية..



ذي قار تشكو ضعف الإمكانات رغم تخصيص أكثر من مليار دينار أولاً على ايرث نيوز.

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