صلاح الدين.. استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة

2022/07/03 | 13:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد باستهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر إن “عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابعا للتحالف الدولي ضمن حدود محافظة صلاح الدين دون إصابات تذكر”.

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