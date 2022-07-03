2022/07/03 | 13:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الاحد 3 تموز 2022 مطار بغداد يستأنف الرحلات الجوية مجلس الخدمة يفاتح الوزارات لاستحداث...

ظهرت المقالة التقرير اليومي لشهر تموز..



مطار بغداد يستأنف الرحلات الجوية أولاً على المسلة.

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