وقفة مع رئاسة الجمهورية في تنفيذ أحكام إعدام الإرهابيين..!

2022/07/03 | 13:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / قاسم العجرش || (ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب) • لماذا لا تصادق رئاسة الجمهورية على جميع أحكام الإعدام بحق الإرهابيين، أن مستوى تقصير رئاسة الجمهورية في القصاص ممن سفك دماء الشعب العراقي والذي لم يوازي حجم الجرائم التي قامت بها الجماعات الارهابية، يضعها في خانة المسائلة من قبل الشعب العراقي، بل […]

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