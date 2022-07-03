المستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة من شرطة الاحتلال

2022/07/03 | 13:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني.وأفادت مصادر فلسطينية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، إلى باب السلسلة، ونفذوا جولات استفزازية وأدُّوا طقوسًا تلمودية عنصرية في ساحات المسجد وباحاته، خصوصًا في المنطقة الشرقية منه، والتقط عدد منهم صورًا قبالة مسجد قبة […]

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