الصدر يدعو إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في مسجد الكوفة

2022/07/03 | 13:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في مدينة الصدر، في ذكرى إقامة أول صلاة جمعة في مسجد الكوفة من قبل والده.وقال الصدر : “أما بعد، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات ((اسعوا الى … Readmore

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