النزاهة النيابية تكشف عن ملفات الفساد التي تتابعها

2022/07/03 | 13:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف عضو لجنة النزاهة النيابية احمد الربيعي ، الأحد، عن متابعة العديد من الملفات المتعلقة بمختلف الوزارات، فضلا عن ملف جولات التراخيص, مشيرا إلى أن فتح ملف جولات التراخيص من أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة.وقال الربيعي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجنة النزاهة في مجلس النواب تسعى لمراجعة بفتح ملف التعاقدات النفطية وفي […]

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