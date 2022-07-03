لتصحيح مسارها.. حراك نيابي لمراقبة عمل الجمعيات الفلاحية

2022/07/03 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشفت لجنة الزراعة البرلمانية، اليوم الأحد، عن وجود حراك برلماني يهدف الى مراقبة عمل الجمعيات الفلاحية.وقال عضو اللجنة رفيق الصالحي، لـ(بغداد اليوم)، ان "لجنة الزراعة البرلمانية تهدف الى متابعة ومراقبة أي عمل يخص القطاع الزراعي والفلاحيين، اذ ان هناك حراك من أجل مراقبة عمل وأداء الجمعيات الفلاحية".وبين ان "مراقبة أي عمل واي أداء تهدف الى تقويم العمل وتصحيح الأخطاء ان وجدت، وتصحيح المسار".

واعلن عن "العمل على تقويم الجمعيات الفلاحية وغيرها من الجهات المختصة بقطاع الزراعة والفلاحيين، بما فيها وزارة الزراعة العراقية".

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