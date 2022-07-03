تسجيل أول حالة وفاة بمرض الحمى النزيفية بديالى

2022/07/03 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىكشف مصدر مطلع، اليوم الأحد، عن تسجيل اول حالة وفاة بمرض الحمى النزيفية في ديالى.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مدني توفي قبل ايام من اهالي احدى قرى قضاء الخالص، اثيرت حوله شبهات بانه مصاب بالحمى النزيفية ما استدعى اخذ عينات منه وتبين بانها موجبة اي انه كان بالفعل مصاب".واضاف، ان "حالة الوفاة هي الاولى من نوعها في ديالى".

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