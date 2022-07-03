اليكتي بشأن إعلان بارزاني تمسكه بمنصب رئاسة الجمهورية: حلم يائس

2022/07/03 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

وصف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاحد، تمسك حزب بارزاني بمنصب رئاسة الجمهورية بالحلم اليائس.

وقال القيادي في الاتحاد فائق يزيدي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "تمسك حزب بارزاني بمنصب رئاسة الجمهورية ماهو الا محاولة يائسة سيما مع الرفض الشعبي لتولي احد اعضاء الحزب الديمقراطي لهذا المنصب، فلا يمكن منحه لمن لايؤمن بوحدة العراق وشعبه.

واضاف ان "الديمقراطي الكردستاني يكافح من أجل الحصول على المكاسب والمناصب وليس من أجل نضال الشعب".

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