الخضراء تحتضن اجتماعاً بين الكاظمي ودرجال لمناقشة استضافة كأس الخليج

2022/07/03 | 14:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعقد وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال، اليوم الاحد، اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء ببغداد، لمناقشة استضافة كأس الخليج “خليجي 25″.وقال نائب رئيس اتحاد الكرة علي جبار في مؤتمر صحفي يعقده حالياً مع عدد من الحكام إن ” وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد الكرة عدنان […]

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