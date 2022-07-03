ما حقيقة استفادة

2022/07/03 | 14:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب، محمد عادل، حقيقة استفادة الفريق من تجديد عقد اللاعب محمد صلاح مع ناديه ليفربول الإنجليزي.

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