2022/07/03 | 15:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأحد، عن القبض على 16 متهماً من تجار ومروجي المخدرات وضبط 5 عجلات محملة بادوية مهربة في بغداد.وقالت الوكالة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، ان “وكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 16 متهماً من تجار ومروجي المخدرات في بغداد المركز الخبري الوطني.

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