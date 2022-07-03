2022/07/03 | 15:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/خاص أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، عن جملة استعدادات المديرية لتفادي زيادة حوادث الحريق في المناطق السياحية والزراعية.وقال منسق اعلام مديرية الدفاع المدني نؤاس صباح في تصريح لـ/المركز الخبري الوطني/، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني توضح إستعداداتها لتجنب ازدياد حوادث الحريق المركز الخبري الوطني.

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